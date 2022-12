Simulado realizado pela Defesa Civil prepara a população para situações de evacuação de área - Divulgação

Simulado realizado pela Defesa Civil prepara a população para situações de evacuação de áreaDivulgação

Publicado 07/12/2022 19:19

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias informa que, por causa do aumento das chuvas na região do quarto distrito, nesta quarta-feira (07), e nas próximas horas, o município entrou em estágio de Atenção. O órgão acionou as cinco sirenes do distrito de Xerém para alertar os moradores de áreas de risco, devido às condições do solo saturado em algumas localidades.

Até o momento, foram registradas ocorrências de desabamento, sem vítimas, nas ruas Isis, onde duas casas foram interditadas, e das Pedrinhas, no bairro Km 51, e na Rua Enéas Rias Frutuoso, cinco imóveis também foram interditados. Os moradores foram levados para casas de parentes, em Xerém.

Em situações de alerta, a Defesa Civil pede aos moradores dessas regiões que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199, ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.