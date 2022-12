Caxias participa de encontro promovido pela Cruz Vermelha Internacional - Divulgação

Publicado 07/12/2022 19:13

Duque de Caxias - A Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai realiza, nos dias 7 e 8 de dezembro, o Encontro de Rede do Acesso Mais Seguro para Serviços Públicos Essenciais (AMS) 2022, em Brasília. O evento, que conta com a participação de mais de 80 gestores e especialistas, tem como objetivo promover o intercâmbio de boas práticas de parceiros do programa e fortalecimento da rede composta por órgãos estaduais, municipais e outras instituições.

Ao longo dos dois dias, serão discutidos os impactos humanitários da violência armada no acesso aos serviços públicos, as consequências pós-traumáticas dessa violência sobre os profissionais desses serviços e gestão do estresse dessas equipes, além de desafios e avanços na implementação do AMS e o planejamento sustentável do programa em 2023.

Também será realizado o primeiro Workshop sobre a Plataforma Digital AMS, que permite a notificação de eventos de risco e análise dos indicadores, a fim de estabelecer panoramas sobre como a violência armada impacta a prestação de serviços públicos essenciais. O encontro dos profissionais de Tecnologia da Informação tem como objetivo gerar uma rede de troca para resolução de incidentes que possam ocorrer, bem como promover a valorização desses especialistas.

Um dos pilares do planejamento do próximo ano está na promoção do bem-estar dos profissionais que atuam em serviços públicos afetados pela violência armada. No encontro, instituições farão o compartilhamento de boas práticas de gestão de estresse. Ao longo de 2023, o programa trabalhará também na melhoria da Plataforma Digital AMS.

"Em 2023 esperamos fortalecer a capacidade dos parceiros de responder à gestão de crise e de estresse e assim prezar pelo acesso ao serviços públicos essenciais para a população, assim como o bem-estar dos profissionais que neles atuam", afirma o chefe de Operações da Delegação Regional no Brasil, Laurent Wildhaber.

Entre janeiro e setembro de 2022, 7.130 profissionais de Saúde, Educação e Assistência Social foram treinados pelo programa nas cidades de Duque de Caxias (RJ), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Vila Velha (ES). Integrantes das Secretarias dos respectivos municípios participarão do encontro.

O AMS visa promover ambientes seguros e fortalecer a resiliência dos profissionais de serviços públicos em áreas afetadas por violência armada. No Brasil, o programa foi adotado no município de Duque de Caxias e em outras seis cidades. São mais de mil escolas e mais de 500 unidades de saúde, além das capacitações em outros órgãos municipais.