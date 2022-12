Bairro de Xerém, em Duque de Caxias, teve pontos de alagamentos por causa das fortes chuvas desta quarta-feira (7) - Reprodução

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias informa que, pela previsão de chuvas fortes na Baixada Fluminense nesta quinta-feira (8), anunciada pelo CEMADEN/RJ - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o município de Duque de Caxias se mantém em estágio de Atenção. Agentes e técnicos da Defesa Civil Municipal continuam monitorando os rios da cidade, principalmente na região de Xerém, no quarto distrito, bastante afetada durante o temporal de quarta-feira (7).

Caso seja necessário, as cinco sirenes da região serão acionadas para alertar os moradores das áreas de risco, já orientados a procurar locais seguros e os pontos de apoio, localizados em igrejas, associações de moradores e escolas. Os moradores cadastrados também recebem mensagem de alerta pelo SMS.

As chuvas que ocorreram na região, no final da tarde e noite de quarta-feira, afetaram os bairros Km 51, Vila Santa Alice, Café Torrado, Mantiquira, Rodoviária e Chapéu do Sol, onde foram registradas ocorrências de desabamentos, alagamentos e deslizamentos, sem vítimas. Nas áreas afetadas, equipes da Secretaria de Obras e Defesa Civil e da Limpeza Urbana estão atuando na desobstrução das ruas.

Em situações de alerta, a Defesa Civil pede aos moradores dessas regiões que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199, ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193