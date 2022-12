Escola Firjan SESI Caxias abre torneio de robótica com projetos que buscam alternativas para o consumo de energia - Divulgação

Escola Firjan SESI Caxias abre torneio de robótica com projetos que buscam alternativas para o consumo de energiaDivulgação

Publicado 07/12/2022 19:32

Duque de Caxias - Muita energia foi o que conduziu, tantos os projetos quanto os participantes, do Torneio de Robótica FIRST LEGO League Challenge (FLL), durante a abertura do evento, realizada nesta quarta-feira (7/12), às 9h. A temporada 2022/2023, chamada de Super Powered, ocupou a Escola Firjan SESI Caxias e contou com projetos de 38 equipes na etapa regional.

Com o tema “Como será o futuro da energia?”, a competição reuniu jovens, com idades entre 9 e 16 anos, recepcionados pelo presidente da Firjan Caxias, Roberto Leverone, que destacou a satisfação da federação em contribuir com a iniciativa, de grande importância para a formação dos estudantes.



“Temos aqui a oportunidade de conhecer projetos inovadores, que nos instigam a pensar sobre um novo caminho para o futuro da energia. Os trabalhos apresentam possibilidades que podem ser viáveis para as indústrias, além de beneficiar a população de forma geral”, pontuou Leverone, reforçando que a robótica é parte integrante do currículo do Ensino Fundamental na Escola Firjan SESI.

Escola Firjan SESI Caxias abre torneio de robótica com projetos que buscam alternativas para o consumo de energia Divulgação



O torneio, que é aberto ao público e continua com as competições nesta quinta-feira (8/12), reúne estudantes de escolas públicas, privadas, ONGs e equipes de garagem, formadas por grupos de amigos sem vínculo escolar do Rio de Janeiro e de outros estados. Além de projetos científicos, que apresentam alternativas para a exploração, distribuição, armazenamento e uso da energia, os participantes ainda competem com as criações de robôs feitos com peças de Lego, que são avaliados por conseguir cumprir o maior número de funções possível.



A temporada 2022/2023 se destaca não apenas pela quantidade de projetos e alunos inscritos nas equipes, mas por ser o retorno da realização do evento de forma presencial. O torneio, que é aberto ao público e continua com as competições nesta quinta-feira (8/12), reúne estudantes de escolas públicas, privadas, ONGs e equipes de garagem, formadas por grupos de amigos sem vínculo escolar do Rio de Janeiro e de outros estados. Além de projetos científicos, que apresentam alternativas para a exploração, distribuição, armazenamento e uso da energia, os participantes ainda competem com as criações de robôs feitos com peças de Lego, que são avaliados por conseguir cumprir o maior número de funções possível.A temporada 2022/2023 se destaca não apenas pela quantidade de projetos e alunos inscritos nas equipes, mas por ser o retorno da realização do evento de forma presencial.

Resultado da etapa regional será divulgado nesta quinta-feira (8/12)



Com a participação de aproximadamente 600 pessoas, o Torneio de Robótica FLL reúne alunos, técnicos e juízes que avaliam cada equipe por meio de diferentes categorias. Nesta edição, que faz parte do programa internacional de exploração científica, as 38 equipes inscritas contam com grupos compostos por quatro a dez integrantes, liderados por dois técnicos adultos.



A partir da avaliação dos juízes, as equipes vão se tornar elegíveis ou não a alguma premiação. Há premiações oficiais de primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria e, também, os grupos podem participar da classificação para a etapa nacional. Apenas os três primeiros vencedores de cada categoria se classificam para a etapa nacional, que está prevista para acontecer entre os dias 16 e 18 de março de 2023, em Brasília.



O coordenador da Educação Básica da Escola Firjan Caxias, Hélio Garcia Apostolo, destaca a forma harmoniosa como os alunos, mesmo competindo, interagem e aprendem em ambiente de diversão.

“Destaco a interação social, com o envolvimento dos estudantes de várias regiões do estado. Por mais que eles estejam competindo, aqui eles interagem e trocam muito”, destaca o coordenador, que festeja o sucesso desta edição, realizada presencialmente após dois anos em formato on-line.



Torneio SESI de Robótica



O Torneio de Robótica FLL é um programa internacional de exploração científica, no qual crianças e jovens têm o objetivo de usar a imaginação e a criatividade para investigar problemas do dia a dia e buscar soluções que contribuam para um mundo melhor. Criado em 1998 pela First - uma organização não governamental dos Estados Unidos - em parceria com o Grupo Lego, a competição propõe que estudantes sejam apresentados ao mundo da ciência e da tecnologia de forma divertida, por meio da construção e programação de robôs feitos inteiramente com peças da tecnologia Lego Mindstorm. No Brasil, desde 2013, o SESI é o operador oficial do torneio (etapas regionais e nacional).