Caxias Shopping promove show sertanejo no happy hour - Divulgação

Publicado 08/12/2022 16:20

Duque de Caxias - Em dezembro, o Palco Caxias Shopping segue com uma programação especial gratuita no happy hour, todas as sextas-feiras do mês. Para esta temporada, o shopping da Baixada Fluminense vai receber, a cada semana, músicos convidados com repertórios que incluem sucessos de diversos estilos musicais, como Pop Rock, Sertanejo, Samba e MPB. Os shows ao vivo acontecem sempre às 19h30, na Praça de Alimentação.

Nesta sexta, dia 9, o projeto recebe a cantora e compositora Hianka, com repertório dedicado ao melhor do Sertanejo. Para os amantes do samba, no dia 16 de dezembro, a boa pedida é curtir o happy hour com o show de Carlos Moraes. No dia 23 de dezembro, haverá apresentação especial do cantor Dimadú, participante do The Voice Brasil 2018, com muita MPB & Pop. E, para fechar o ano em alto astral, no dia 30 de dezembro, o cantor Eduardo Proença vai comandar a festa com hits do Pop Rock nacional e internacional.

Palco Caxias Shopping

Dia 09/12 - Hianka - Sertanejo - @cantorahianka

Dia 16/12 - Carlos Moraes - Samba - @carlospmoraes

Dia 23/12 - Dimadú - MPB & Pop - @diegodimadu - The Voice Brasil 2018

Dia 30/12 - Eduardo Proença - Pop Rock Nac e Int - @edup90

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação

ENTRADA GRATUITA