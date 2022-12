Semana de recitais da Fundec - Divulgação

Semana de recitais da FundecDivulgação

Publicado 09/12/2022 15:28

Duque de Caxias - A Fundec iniciou a semana de recitais 2022.2, com objetivo de encerrar as atividades regulares dos alunos do Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat. Os recitais acontecem no polo de música da FUNDEC. No repertório das últimas apresentações dos estudantes estão músicas consagradas e apreciadas pelo público, que poderá ouvir, além do canto, um pouco de todos os instrumentos ensinados no polo, entre eles: baixo elétrico, tuba, piano, percussão, cavaco e até mesmo camerata de cordas.

Confira a programação:

Dia 10, sábado - 9h às 11h: sopros de metais, sopros de madeira e percussão

Dia 12, segunda-feira - 19h às 21h: canto

Dia 14, quarta-feira - 19h às 21h: cavaco, violão e camerata de cordas

O Polo de Música Ricardo Boechat fica localizado na Avenida Dr. Laureano, 895 (loja B) - Dr. Laureano - Duque de Caxias