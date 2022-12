Caxias Shopping tem programação infantil no fim de semana - Divulgação

Publicado 09/12/2022 15:44

Duque de Caxias - Cada vez mais conectado com a diversão, o Caxias Shopping promove, neste domingo, dia 11 de dezembro, apresentação gratuita do espetáculo "Trapalhadas de Natal". A atração faz parte da programação infantil do Domingo Divertido, projeto que acontece sempre no 2º e no 4º domingos do mês no shopping da Baixada Fluminense.

A peça teatral conta a história de Patrícia, uma menina de 8 anos muito esperta que, todos os anos, reúne sua família para pedir seu tão esperado presente de Natal. O que ela não sabe é que esse presente vai mudar a sua vida!

Mais informações sobre a programação do Domingo Divertido no www.caxiasshopping.com.br.

Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: Início às 16h

Local: Praça de alimentação

Programação:

11/12 – Teatro: "Trapalhadas de Natal"

18/12 - Oficina de Enfeites de Árvore de Natal

PROGRAMAÇÃO GRATUITA