Caxias realiza jornada científica de saúde da família - Divulgação

Caxias realiza jornada científica de saúde da famíliaDivulgação

Publicado 09/12/2022 15:38

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através da Subsecretaria de Atenção à Saúde e do Departamento de Atenção Primária, realizou a 1ª Jornada Científica do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF – AB). O evento aconteceu, das 9h às 17h, no auditório da OAB de Duque de Caxias, e teve como tema “Panorama atual, limites e possibilidades: o NASF como ferramenta de fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família em Duque de Caxias”. A proposta do encontro foi discutir a lógica do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF – AB) e suas interfaces com os demais serviços, para, desta forma, identificar caminhos a partir das experiências e desafios vivenciados para melhoria no processo de trabalho das equipes.

A mesa de abertura da 1ª Jornada Científica do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF – AB) foi composta pela subsecretária de Atenção Primária, Dra. Flávia Alves da Costa; pelo apoiador institucional da Secretaria Estadual de Atenção Primária (SAPS), enfermeiro José Carlos Benfica; a coordenadora da Estratégia de Saúde da Família (ESF), enfermeira Gilvânia Correia de Lima; a coordenadora adjunta da Estratégia de Saúde da família, Michelli Grama da Silva; e a coordenadora do NASF-AB, nutricionista Iramar Santana dos Santos Nascimento.

Após a formação da mesa de abertura, a Dra. Juliana Nadai, componente da Coordenação do NASF-AB em Duque de Caxias, e a Dra. Márcia Silveira Ney, implementadora do NASF no município, e atualmente componente da Regulação da ESF/DAP na cidade, deram início aos trabalhos com uma apresentação contextualizando o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica e sua conformação no município de Duque de Caxias. Durante todo o dia, o público participou de debates, palestras e oficinas ministradas por representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.