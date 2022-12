Vereadores encaminham demandas ao Executivo para realização de obras e serviços no município - Art Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Publicado 09/12/2022 15:48

Duque de Caxias - Na sessão plenária de 08/12, a pedido do presidente Celso do Alba (MDB), o vereador Nivan Almeida (PT), que secretariava os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura do Expediente do Dia, composto por indicações, requerimentos e dois Projetos de Decretos Legislativos: um do vereador Marcos Tavares (PDT), concedendo medalha; e o outro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, aprovando as contas do Executivo, referentes ao exercício de 2021.

Indicações

Também foram lidas as indicações dos vereadores solicitando obras e serviços nos distritos do município. O vereador Elson da Batata (PL) apontou a necessidade de uma unidade da Fundec, no bairro Periquito, 1º Distrito, a fim de disponibilizar cursos técnicos e profissionalizantes na região, e o vereador Marcos Tavares, solicitou um estudo no sentido de criar a Secretaria Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial.

O vereador Alex Freitas (SD) sugeriu a instalação de placas na Rua Miguel Lemos, no bairro Chácaras Rio-Petrópolis, 2º Distrito, a fim de sinalizar proximidade de área escolar; e Rosinha Lima (MDB) solicitou a instalação de redutores de velocidade na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, na Vila Operária, 1º Distrito.

A construção de anexo na UBS Jornalista Carlos de Sá Bezerra (UBS Calundu), no bairro Nossa Senhora do Carmo, 2º Distrito, foi o pedido do presidente Celso do Alba, justificando a necessidade de sala de espera, espaço para vacinação ou, se necessário, área para abrigar pacientes em isolamento, reiterando sua Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 (LOA2023).

A substituição das atuais lâmpadas a vapor de sódio pelo sistema de iluminação com lâmpadas de LED em toda a extensão das Ruas Amazonas, Bahia, Ceará, Itajubá, José Oiticica e Mato Grosso, Bairro Paulicéia, no 1º Distrito, e a inclusão das mesmas no cronograma de manutenção periódica foi a demanda do vereador Jackson Wagner (PSD).

Já Marquinhos Oi (União Brasil) solicitou que as Ruas São Marcos, Floresta e Doutor Raul Camargo, no Centenário, 1º Distrito, sejam incluídas no cronograma de manutenção periódica da rede de esgoto e das galerias, a fim de melhorar escoamento e evitar alagamentos.

O vereador Catiti (Avante) vê urgência para o asfaltamento da Rua Soldado Damásio, no bairro Laguna e Dourados, 1º Distrito. Enquanto Marquinho da Pipa (MDB) requer o recapeamento asfáltico, incluindo “Operação Tapa Buracos”, capina e varrição, na Rua C, altura do nº 31 Quadra D, Jardim Anhangá, 3º Distrito. Michel Vilanova (PSDB) também solicitou à Prefeitura a realização de mutirão de limpeza na Rua Tenente Victor Batista, bairro Laguna e Dourados, 1º Distrito.

Lazer e esporte

Os vereadores apresentaram também indicações para o lazer e o esporte no município. Moisés Neguinho (PMB) sugeriu a instalação de mesa de pingue-pongue e de futmesa na Praça da Apoteose, na Vila São Luiz, 1º Distrito.

Nivan Almeida, pediu à Prefeitura, um estudo a fim de implementar o Projeto “Aqui tem Esporte” na quadra de esportes do bairro Parque Cristóvão Colombo, 3º Distrito; e o vereador Serginho Corrêa (MDB) que seja feita a substituição dos brinquedos do parque infantil, aparelhos da academia ao ar livre e grama sintética, na praça localizada na confluência das Ruas Cinco, Seis e Dez, bairro Nova Campinas, 3º Distrito.