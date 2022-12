Fundec - Divulgação

Publicado 12/12/2022 20:07

Duque de Caxias - A Fundec promoverá nesta terça-feira, 13, o desfile dos alunos do curso de Design de Moda, na unidade Zeca Pagodinho, às 10 horas. Os alunos irão apresentar sua coleção de roupas em um desfile que tem como tema: “Volta ao mundo, mulheres poderosas”.

O novo curso da Fundec alcançou milhares de pessoas apaixonadas pelo universo da moda e, após um ano de aulas práticas, teóricas e atividades extracurriculares, os alunos desenvolveram peças autorais. Foram mais de 30 peças desenvolvidas, além de projetos, desenhos e vitrines que ficarão expostos para o público no dia do desfile. Os alunos do curso irão se formar neste mês e a Fundec entregará, para o mercado de trabalho, profissionais capacitados.

A Unidade fica localizada na Rua Carlos Mateus, 54 – Xerém - Duque de Caxias - RJ.