Caxias recebeu projeto gratuito de Natal - Divulgação

Caxias recebeu projeto gratuito de NatalDivulgação

Publicado 12/12/2022 20:01

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias recebeu o projeto ‘Liga do Natal’, na última semana. O evento aconteceu na Praça do Parque Equitativa, em Santa Cruz da Serra, e abordou a tradição milenar da comemoração. A atividade contou com a presença de estudantes da rede municipal e moradores locais que participaram da programação com várias atividades interativas, como brincadeiras, apresentações culturais, espetáculo teatral, exibição de filme natalino e, por último, a esperada atração principal: a chegada do Papai Noel.

Caxias recebeu projeto gratuito de Natal Divulgação



"A intenção é fortalecer o espírito natalino no coração das pessoas com o objetivo de descentralizar a cultura do natal, oportunizando, para as comunidades, programações gratuitas e acessíveis", ressaltou, Priscylla Mesquita, diretora geral do projeto.



A Liga do Natal surgiu em 2015 e, desde 2017, percorre todo o estado do Rio de Janeiro. O projeto já contemplou mais de 30 cidades e esteve em Duque de Caxias pela terceira vez. A iniciativa é patrocinada pela Enel e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. "A intenção é fortalecer o espírito natalino no coração das pessoas com o objetivo de descentralizar a cultura do natal, oportunizando, para as comunidades, programações gratuitas e acessíveis", ressaltou, Priscylla Mesquita, diretora geral do projeto.surgiu em 2015 e, desde 2017, percorre todo o estado do Rio de Janeiro. O projeto já contemplou mais de 30 cidades e esteve em Duque de Caxias pela terceira vez. A iniciativa é patrocinada pela Enel e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Caxias recebeu projeto gratuito de Natal Divulgação