Publicado 13/12/2022 21:27

Duque de Caxias - Na sessão plenária desta terça-feira, dia 13, os vereadores de Duque de Caxias aprovaram, por unanimidade, em segunda discussão e votação a Lei Orçamentária Anual (LOA) que será utilizada no decorrer de 2023. O documento recebeu emendas aditivas e impositivas dos vereadores.

É de aproximadamente R$4,706 bilhões a estimativa de receitas e despesas da Prefeitura de Duque de Caxias para o exercício do próximo ano. A Lei Orçamentária Anual tem como base a arrecadação de impostos, recebimento de transferências, taxas sobre a prestação de serviços e a destinação de recursos estaduais e federais.



O 1º secretário da Mesa Diretora, vereador Claudio Thomaz (União Brasil), a pedido do presidente Celso do Alba (MDB), também fez a leitura de projeto de lei, indicações e requerimentos. Os vereadores aprovaram por unanimidade e em dois turnos de discussão e votação, projetos de lei e de decretos legislativos, entre eles, o de nº 397/2022, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara, aprovando as contas do ex-prefeito Washington Reis, referentes ao exercício de 2021.

Segurança



Com a presença do comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, coronel Bastos, em plenário, o vereador Junior Uios (União Brasil) comentou sobre a segurança no município e reforçou a importância da reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública que será realizada no plenário da Câmara, nesta quarta-feira (14), para apresentação dos trabalhos dos últimos sete meses.



Com a presença do comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, coronel Bastos, em plenário, o vereador Junior Uios (União Brasil) comentou sobre a segurança no município e reforçou a importância da reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública que será realizada no plenário da Câmara, nesta quarta-feira (14), para apresentação dos trabalhos dos últimos sete meses.

Junior Uios esteve no 15º Batalhão e recebeu informações do coronel Bastos sobre as ações da Polícia Militar no município.

“Temos a obrigação de cobrar, porque é o nosso papel cobrar seja do Executivo, prefeito, Governo Federal, Governo Estadual. Estamos aqui representando a nossa população”, enfatizou Junior Uios, ao justificar a importância do diálogo do Legislativo com as instituições do município.



O vereador Alex Freitas (SD) alertou sobre os investimentos na segurança e a situação de Duque de Caxias.

“Nós vemos investimentos em segurança pública. Um prédio que foi comprado por R$20 milhões, mais R$20 milhões de equipamentos, mais R$15 milhões de verba do Governo Federal para segurança pública e, na verdade, o essencial que precisamos para o nosso Batalhão, é o efetivo”, disse ele.



O presidente Celso do Alba destacou o empenho dos 29 vereadores com a melhoria da segurança.

“Todos os vereadores têm feito a sua parte. De forma veemente, temos cobrado. A insegurança, em Duque de Caxias, assusta. Tenho certeza de que o coronel Bastos tem feito um bom trabalho e, nós podemos sim contar com o 15º Batalhão”.



Despedida



O vereador Arthur Monteiro (Podemos), eleito deputado estadual, manifestou-se na tribuna com uma despedida do Legislativo e dos demais vereadores.

“A partir do ano que vem vou estar servindo a minha cidade na Alerj. Nestes seis anos de mandato, aprendi muito.”, disse ele, complementando: “vocês vão ter um gabinete aberto na Alerj, não só como deputado, mas como amigo de vocês. Espero representar bem a minha cidade”.



Os vereadores parabenizaram Arthur Monteiro e ressaltaram os seus trabalhos na Casa Legislativa.