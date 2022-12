Primeiro desfile de moda dos alunos da Fundec - Divulgação

Primeiro desfile de moda dos alunos da FundecDivulgação

Publicado 14/12/2022 21:45

Duque de Caxias - A Fundec promoveu o primeiro desfile de moda realizado pelos alunos do curso de moda e design da Unidade Zeca Pagodinho. Os alunos apresentaram coleções de roupas em um desfile que teve como tema: “Volta ao mundo, mulheres poderosas”, com a participação de seus familiares como modelos do desfile e também presentes na plateia.

“Estamos hoje, aqui, para concluir essa etapa importante, não só para a Fundec, mas para os alunos. Foi um semestre muito bonito e surpreendente, onde os docentes se encantaram com o talento dos alunos e, os alunos, com a bagagem que estavam recebendo. O nome do projeto é ‘Moldando o amanhã’, porque a gente queria moldar o amanhã dessas pessoas com essa profissão tão promissora que é o design de moda. Começaram com rascunhos, traços bem leves e, hoje, eles conseguiram terminar uma coleção inteira, como vimos no desfile”, declarou Marcela Farias, idealizadora e coordenadora do Curso de Moda da Fundec.



A nova formação alcançou milhares de pessoas apaixonadas pelo universo da moda e, após um ano de aulas práticas, teóricas e atividades extracurriculares, os alunos desenvolveram peças autorais. Foram mais de 30 peças desenvolvidas, além de projetos, desenhos e vitrines que ficaram expostos para o público durante todo o desfile.

Ruan Marcos, que é aluno e estilista do curso de moda e design da FUNDEC, contou como foi a experiência de poder ver seus sonhos se tornando realidade na passarela.

“É a realização de um sonho expor nosso trabalho, a nossa arte. Moradores de Caxias, pessoas pobres e periféricas conhecendo a moda e trabalhando nessa área são motivo de importância muito grande pra gente”, finalizou.



Através de ações como essas, a Fundação consegue proporcionar experiências profissionais, preparando pessoas capacitadas para conquistar sonhos e um futuro promissor. Os interessados para esse e outros cursos devem procurar a Fundec para mais informações, através do site https://www.fundec.rj.gov.br .