Publicado 15/12/2022 21:53

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias sediou a 1ª Audiência Pública para discutir o Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. O documento possui seis eixos tratando da saúde, igualdade, enfrentamento à violência, ao sexismo, racismo e no pensamento da cidade no feminino.

As vereadoras Deisi do Seu Dino (SD) e Drª Fernanda Costa (MDB) compuseram a mesa com representantes de vários seguimentos de apoio à mulher e da sociedade civil. Presidente da Comissão Permanente das Mulheres, a vereadora Deisi do Seu Dino, destacou que a segurança passa por políticas públicas e por simples ações que garantem o direito de ir e vir das mulheres nas ruas.



“É uma coisa que sabemos que não atinge toda Duque de Caxias, mas todo o Estado do Rio de Janeiro. Iremos fiscalizar e cobrar mais ações da Prefeitura para criar mais leis voltadas à parte urbana do nosso município”, explicou a Deisi, citando a questão da iluminação pública.



“Ouvimos atentas todas as solicitações que foram apresentadas e, como vereadora e fiscalizadora, vou cobrar o atendimento às demandas”, enfatizou a vereadora Drª Fernanda Costa.



A delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/DC), Drª Fernanda Fernandes, voltou a falar da necessidade de políticas públicas para as mulheres.

“A Lei Maria da Penha é maravilhosa, mas ela precisa ter políticas públicas implementadas. Toda vez que ocorre um feminicídio no município, a gente tenta olhar para o que aconteceu com a vítima, aonde houve uma falha, porque todo feminicídio é evitável”.



A coordenadora do Fórum Municipal dos Direitos da Mulher, professora Ivanete Conceição da Silva, destacou que o momento da realização da audiência é ímpar, por acontecer após dois anos de uma pandemia com muitas perdas.