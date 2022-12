Prefeitura de Caxias inaugura novo CEO no bairro da Prainha - Divulgação

Prefeitura de Caxias inaugura novo CEO no bairro da PrainhaDivulgação

Publicado 15/12/2022 21:58

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira (16), às 19h, a Prefeitura de Duque de Caxias entregará à população a nova sede do CEO III – Centro de Especialidades Odontológicas da Prainha. O novo Centro de Especialidades Odontológicas foi construído em uma área de aproximadamente 420,37m², localizada na Av. Doutor Manoel Teles, esquina com Av. Henrique Valadares, no bairro da Prainha, primeiro distrito do município.

O equipamento de saúde inclui duas clínicas, sala de endodontia, sala para pacientes especiais, sala de ortodontia e toda infraestrutura para funcionários na área administrativa. Com a entrega do novo CEO Prainha, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é dobrar o número de pacientes atendidos. Atualmente, a unidade chega a realizar a média de 600 atendimentos e de 2.200 procedimentos por mês.



Além da unidade Prainha, a Prefeitura de Duque de Caxias oferece os serviços odontológicos especializados em mais três equipamentos, nos seguintes endereços: CEO I: Rua Generala Argolo, s/nº - Centro (CMSDC); CEO II (Imbariê): Rua Feliciano Sodré, s/nº (esquina com Venceslau Braz); e CEO IV (Xerém): Terminal Rodoviário, no ponto final de Xerém.



Os CEO - Centros de Especialidades Odontológicas foram implantados pela Prefeitura de Duque de Caxias no ano de 2006, em parceria com o Programa Brasil Sorridente, do Governo Federal. No mesmo ano de sua criação, o município recebeu o prêmio máximo do Programa Brasil Sorridente, como a cidade que mais se destacou na área de saúde bucal em todo o país. Os CEOs oferecem à população o atendimento classificado como de nível secundário, com serviços que usualmente não são oferecidos na rede de Unidades de Atenção Básica do município. Entre as especialidades estão endodontia (tratamento de canal), cirurgia buco maxilo (exodontias de sisos, elementos calcificados ), periodontia (tratamento gengival), odontopediatria (crianças que necessitam de um atendimento mais específico ), estomatologia (identificação de possíveis lesões de cavidade oral), além do atendimento a pacientes especiais (pessoas com deficiência).