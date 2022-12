Drones serão ferramentas utilizadas no futuro Centro de Controle Operacional - PMM

Publicado 15/12/2022 22:04 | Atualizado 15/12/2022 22:16

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Fundec, abriu inscrições para o Curso de Formação Básica de Piloto de Drone. A nova especialização faz parte do projeto de cursos de férias da Fundec, que entregará para Duque de Caxias o primeiro curso gratuito de drone do Rio de Janeiro.

Os drones vêm ocupando espaço na sociedade a cada dia, não só como instrumento de recreação, mas como ferramenta de trabalho. Eles são aeronaves não tripuladas de diversos tamanhos, que podem ser utilizadas em todas as áreas, desde uso agrícola até delivery.

Seguindo todas as regulamentações, o ideal é que o piloto esteja apto para manusear o equipamento. A Fundec está disponibilizando o curso de forma gratuita para que os munícipes tenham a chance de concorrer e entrar nesse mercado tecnológico.

As aulas irão ocorrer em dois turnos, manhã e tarde, nas unidades do Pilar, Tamoio, Jardim Primavera e Gramacho. As inscrições devem ser feitas pelo site: www.fundec.rj.gov.br até o dia 21 de dezembro ou, presencialmente, em qualquer unidade da fundação.