Maternidade de Santa Cruz da Serra celebra resultados - Divulgação

Maternidade de Santa Cruz da Serra celebra resultadosDivulgação

Publicado 16/12/2022 19:07

Duque de Caxias - Inaugurada pela Prefeitura de Duque de Caxias em 13 de junho de 2020, a Maternidade de Santa Cruz da Serra se tornou uma referência para todo o Estado. Os números de serviços prestados na unidade, desde a sua inauguração, superam as expectativas da Secretaria Municipal de Saúde e reforçam a importância da maternidade municipal, não só para as gestantes de Duque de Caxias, mas também para aquelas que vêm de outros municípios buscar atendimento na unidade.



Nesta semana, a unidade recebeu a visita do prefeito Wilson Reis, que participou do evento em homenagem ao Dia do Fonoaudiólogo - comemorado em 09 de dezembro - e também da apresentação dos resultados conquistados pelos profissionais do setor de Fonoaudiologia, com a realização de mais de 14.500 exames da Orelhinha (Triagem Auditiva Neonatal) e da Linguinha (Diagnóstico da “língua presa”).

Maternidade de Santa Cruz da Serra celebra resultados Divulgação



Para a coordenadora do setor de Fonoaudiologia da unidade maternal, Dra. Débora Chemp, os resultados são muito significativos, pois demonstram o importante trabalho que a unidade vem realizando na prevenção e diagnóstico precoce de problemas de audição e de fala em recém-nascidos. Para a coordenadora do setor de Fonoaudiologia da unidade maternal, Dra. Débora Chemp, os resultados são muito significativos, pois demonstram o importante trabalho que a unidade vem realizando na prevenção e diagnóstico precoce de problemas de audição e de fala em recém-nascidos.

“Estou muito feliz com a presença do prefeito Wilson Reis, compartilhando desses momentos especiais da Maternidade de Santa Cruz da Serra. Hoje estamos homenageando os profissionais de Fonoaudiologia e comemorando os resultados alcançados pelo setor de Fonoaudiologia, com a marca de 14.500 exames da Orelhinha e da Linguinha realizados. Esse resultado só foi possível graças ao trabalho de toda a equipe e o apoio da direção”, destacou a Fonoaudióloga.



Além dos exames, os números de partos, atendimentos e internações da unidade também são destaques. De junho de 2020 até o início de dezembro de 2022, a Maternidade realizou 8.815 partos normais e 5.360 cesáreas. Neste período também, foram registrados 67.498 atendimentos e 16.348 internações.



O que são os Testes da Orelhinha e da Linguinha?



O “Teste da Orelhinha” ou Triagem Auditiva Neonatal é um exame muito importante e que têm como objetivo detectar se o recém-nascido tem problemas ou não de audição, este exame faz parte do protocolo de triagens essenciais e obrigatórias para todos os recém-nascidos. A recomendação é que o exame seja realizado em até 30 dias de vida.

O “Teste da Linguinha” é uma avaliação validada e padronizada que têm por finalidade diagnosticar e indicar o tratamento precoce das limitações dos movimentos da língua, causadas pela “língua presa”, que podem comprometer funções importantes exercidas pela mesma, como sugar, engolir, mastigar e falar. O exame deve ser realizado o mais cedo possível, preferencialmente no primeiro mês de vida, para evitar possíveis alterações referentes às estruturas avaliadas.



A Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra funciona em regime de plantão 24 horas, atendendo mulheres com gravidez de risco habitual. A unidade está localizada na Av. Automóvel Clube, nº 275 - Santa Cruz da Serra – DC.