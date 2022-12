Centro de Saúde Auditiva promove festa de Natal em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 19/12/2022 19:52

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, na quadra da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, localizada no centro do município, a comemoração especial de natal do Centro de Saúde Auditiva. O evento, totalmente gratuito, reuniu mais de mil pessoas, que se emocionaram com a apresentação do coral de libras, formado por pacientes assistidos pelo centro, interpretando músicas natalinas. A aguardada atração principal, o show de Carlos Evanney, cover oficial do cantor Roberto Carlos, animou e encantou a plateia, que demonstrou, ao cantar junto com o intérprete, conhecer todo o repertório. Houve até distribuição das famosas rosas, ao fim do espetáculo.

A diretora do Centro de Saúde Auditiva e idealizadora da confraternização, Dr. Niura Maria Oliveira, abordou a necessidade da luta pela causa e contra os estigmas que ainda existem sobre a deficiência auditiva e enfatizou a importância da representatividade e da celebração das conquistas.

"O Centro de Saúde Auditiva do município de Caxias é referência em todo o estado prestando um serviço humanizado e acolhedor, atendendo a todos. Agradeço os agentes públicos que valorizam a nossa causa em prol de uma melhor qualidade de vida “, declarou a Dr. Niura.

Também estiveram no palco, discursando sobre a importância da luta pela causa auditiva, diversas autoridades municipais e estaduais.



Também estiveram no palco, discursando sobre a importância da luta pela causa auditiva, diversas autoridades municipais e estaduais.

O Centro de Saúde Auditiva fica localizado no prédio principal do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias.