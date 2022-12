Creche Susana Naspolini, em Caxias, realiza primeira festa natalina - Divulgação

Creche Susana Naspolini, em Caxias, realiza primeira festa natalinaDivulgação

Publicado 19/12/2022 19:44

Duque de Caxias - Aconteceu, na última semana, a primeira festa natalina da Creche e Pré-Escola Susana Naspolini. A creche, que atende crianças de 1 a 4 anos de idade, recebeu o apoio de parceiros locais, que apadrinharam as crianças com doações de roupas e brinquedos, para que todas pudessem receber presentes de Natal.

As crianças que estudam no local participaram de várias atividades recreativas e puderam desfrutar de uma linda festa temática. O momento mais aguardado foi a chegada doque distribuiu os presentes doados, tornando o momento ainda mais emocionante para todos.

Creche Susana Naspolini, em Caxias, realiza primeira festa natalina Divulgação

A Creche e Pré-Escola conta com berçário, fraldário, espaço para amamentação, solário, brinquedoteca, refeitório, horta própria e pátio coberto e fica localizada na Avenida Actura, esquina com Rua do Quintal, Campos Elíseos.