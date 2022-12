Prefeito de Caxias recebe atletas campeão de Taekwondo - Divulgação

Publicado 20/12/2022 19:12

Duque de Caxias - O Prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, recebeu membros da equipe duque-caxiense Engel Team. Eles apresentaram os prêmios que ganharam durante o ano de 2022, entre eles os recebidos agora em dezembro na última edição da Copa do Brasil de Taekwondo, e o troféu de melhor equipe do estado em 2022, oferecido pela Federação de Taekwondo do Rio de Janeiro. No evento da entrega do troféu, os atletas da equipe foram homenageados por seus destaques nacionais e internacionais.

"Esse troféu que ganhamos da federação do Rio demostra o ano positivo que tivemos nas competições estaduais e da Copa Sudeste, que reúne os melhores atletas de cada categoria desta parte do Brasil. Nossa equipe levou três atletas para esta edição da Copa e eles foram campeões nas quatro lutas que fizeram no evento. Da Copa do Brasil conseguimos voltar com quatro medalhas. O resultado foi o esperado, pelo que vínhamos trabalhando durante o ano”, relatou Leidiana Pereira, professora de taekwondo.



Além do Troféu de melhor do Rio e das quatro medalhas da Copa do Brasil que trouxeram para Duque de Caxias, a equipe apresentou ao prefeito Wilson Reis o prêmio de destaque juvenil e de melhor atleta do Campeonato Brasileiro ganho por Júlia Ferreira, de apenas dezesseis anos. A atleta duque-caxiense já coleciona inúmeras medalhas.



“São jovens que conquistaram essas medalhas, orgulho para eles e maior ainda para nós, por saber que o município tem uma equipe tão forte, nova e tão competitiva. Eles são verdadeiros campeões. Estão enobrecendo o nome deles e de Duque de Caxias e têm tudo para estarem nas olimpíadas, eu acredito”.



A equipe de atletas estava composta por: Gabriel de Jesus (16), Larissa Passos (14), Júlia Ferreira (16), Riane Bomfim (15), Rafael Laurindo (18), Lucas Luiz (23) e Caio Santana (19), todos atletas da Engel Team e que contam com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.