Natal Cultural reúne artesãos em Duque de Caxias - Divulgação

Natal Cultural reúne artesãos em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 19/12/2022 19:58

Duque de Caxias - Na última semana, ocorreu o Encontro de Natal dos Artesãos de Duque de Caxias, na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, na Praça do Pacificador (Centro). Os artesãos foram recepcionados com uma mesa de café da manhã e, logo depois, participaram de uma palestra com o Consultor na área de Associativismo e Cooperativismo do Sebrae, Felício Silveira do Nascimento, que abordou o tema “Associativismo: a solução que nasce com a união”.

O evento contou com as presenças da subsecretária de Turismo, Lídia Malafaia; da coordenadora de Artesanato, Zilma Alves; da turismóloga Marlen Ramalho; e do diretor da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, Keison Mamud.

A reunião, que uniu os artesãos duque-caxienses, é o terceiro de quatro dias de evento “Natal Cultural em Caxias”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias. O próximo evento acontecerá no dia 20 de dezembro (terça-feira), das 10h às 15h, no Restaurante do Povo (Centro-DC), com atividades culturais, recreação infantil e muito mais.