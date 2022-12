Caxias lança projeto de internet gratuita nas praças - Divulgação

Publicado 20/12/2022 19:30

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec, criou o projeto “Caxias Conectada” que oferece acesso gratuito à internet em locais públicos. O lançamento ocorreu no primeiro local de instalação, na última quarta-feira (21), na Praça do Gerador. Para acompanhar as transformações, a Prefeitura investiu em uma ferramenta que trará benefícios e conexão com o mundo da inovação e da praticidade.



Para o prefeito Wilson Reis, essa é a primeira de muitas mudanças.

“Essa iniciativa de trazer a internet para a praça é muito importante, pois muitos jovens têm o telefone, mas não possuem internet em casa. Esse projeto vai beneficiar muitas pessoas. A praça é um lugar de convivência. Que venha acesso para as outras praças! Com a internet, temos o mundo nas nossas mãos", destacou.



O programa funcionará através da instalação do sistema de internet em diversas praças de Duque de Caxias permitindo que a população tenha acesso por uma média de duas horas de uso por dia. O usuário que quiser acessar a rede deverá se cadastrar, assistir ao vídeo e, assim, será liberado o uso da internet no dispositivo.



“A gente sabe que hoje apenas um terço da população brasileira tem acesso à internet e ela é fundamental na vida das pessoas. A ideia desse projeto é oferecer acesso gratuito, poder navegar nas redes, e diminuir essa desigualdade digital”, declarou o secretário de Tecnologia Eduardo Moreira.



Essa é a proposta da Secretaria de Ciência e Tecnologia para promover a inclusão social através da democratização do acesso ao desenvolvimento tecnológico. A princípio, mais duas praças receberão o projeto: Praça Nossa Senhora do Pilar e Praça Leonel de Moura Brizola.