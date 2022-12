Hospital de Saracuruna completa 24 anos de fundação - Divulgação

Publicado 21/12/2022 17:09

Duque de Caxias - Em 18 de dezembro, o Hospital Adão Pereira Nunes, também conhecido como ‘Hospital de Saracuruna’, completou seus 24 anos de fundação e motivos não faltam para celebrar essa data especial!

Em janeiro deste ano (2022), a Prefeitura de Duque de Caxias recebeu do Governo do Estado a tarefa de administrar o Adão Pereira Nunes, unidade de referência em atendimentos a politraumatizados graves, vindos de todo o estado. O hospital atende pacientes em diversas especialidades e também realiza cirurgias de alta complexidade.

Assim que assumiu a administração do Hospital Adão Pereira Nunes, a Prefeitura deu início a uma grande reforma geral na unidade. Atualmente, a população pode contar com um novo Centro de Imagens, novos aparelhos de alta tecnologia, uma nova clínica cirúrgica com 24 leitos de ortopedia e 41 leitos de enfermaria, além do novo Centro Cirúrgico e do Serviço de Pronto Atendimento (SPA). No último dia 10 de dezembro foi inaugurado também o novo alojamento conjunto da Maternidade, com 11 enfermarias e 41 leitos, para abrigar as mães acompanhadas na gravidez e na internação com seus bebês. Com a reforma geral, a Maternidade passa a oferecer também enfermaria canguru, sala de alta, sala exclusiva para exames obstétricos e outra para exames neonatais.

Em apenas onze meses de municipalização, o Hospital de Saracuruna vem batendo recordes sucessivos no número de cirurgias. A competência da gestão municipal pode ser comprovada através dos números apesentados neste período, com a realização de 125.756 atendimentos, 12.145 cirurgias e 674.951 exames. Neste ano, o hospital passou a fazer também procedimento bariátrico, contemplando pacientes que estavam há tempos em fila de espera no SER-RJ.

Para marcar o aniversário do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, o prefeito Wilson Reis participou de um evento comemorativo na unidade, com a presença do secretário de Saúde, Dr. Daniel Puertas; o diretor médico, Dr. Thiago Resende; além de funcionários e colaboradores do HMAPN.

“Com certeza esse é o melhor aniversário que o Hospital Adão Pereira Nunes já teve. Em apenas 11 meses da administração municipal, o Adão Pereira Nunes passou pela maior transformação de toda a sua existência. Poder dar esse presente à população, não só de Duque de Caxias, mas de todo o estado, é o motivo maior da nossa comemoração!”, falou o prefeito Wilson Reis ao público presente.

O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) funciona 24 horas e está localizado na Rod. Washington Luiz, 109, BR-040, s/nº - Jardim Primavera - Duque de Caxias – RJ.