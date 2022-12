Caxias inaugura unidade de ensino em homenagem à Dalva Lazaroni - Divulgação

Publicado 21/12/2022 17:17

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Obras e Defesa Civil e da Secretaria de Educação, inaugurou, no bairro de Imbariê, no terceiro distrito, a Creche e Pré -Escola Municipal Professora Dalva Lazaroni de Moraes. A Unidade tem capacidade para atender cerca de 200 crianças, com total infraestrutura para a formação e o desenvolvimento integral das crianças. A nova creche foi inaugurada pelo prefeito Wilson Reis, que esteve acompanhado de autoridades municipais e federais, além dos familiares da homenageada.



"Continuaremos com nosso trabalho, promovendo acesso à educação municipal de qualidade, com propósito de trazer melhorias a nossa população", declarou o prefeito.



A Instituição Municipal, teve a iniciativa de homenagear a educadora como reconhecimento da sua importante dedicação e seu excelente trabalho educacional e cultural prestado à cidade de Duque De Caxias.



"Estarmos entregando esta Creche é motivo de muita alegria, principalmente homenageando a Professora Dalva Lazaroni, que iniciou sua vida no Magistério aqui mesmo em Imbariê", ressaltou a secretária de Educação Municipal, Professora Roseli Duarte.



Dalva Lazaroni foi coordenadora pedagógica da Secretaria de Estado de Educação e Secretária de Educação do Município de Duque de Caxias,de 1990 a 1992, quando criou o plano de cargos e salários dos professores. Fundadora do PV, foi eleita a primeira vereadora mulher da cidade de Duque de Caxias e escreveu cinco livros sobre o município. Em sua homenagem, a Câmara Municipal de Duque de Caxias instituiu, pelo decreto 1.782, de 27 de maio de 2021, a medalha Dalva Lazaroni.



A creche e Pré -Escola está localizada na Rua V, n° 131, conjunto residencial 22 de abril, Imbariê.