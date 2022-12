Sede do CISPBAF, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 26/12/2022 20:04

Duque de Caxias - A partir da próxima quarta-feira (28), a sede do 3º Comando de Policiamento de Área passará a funcionar em Duque de Caxias, no prédio do CISPBAF - Centro Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense. A inauguração será às 10h e contará com a presença de várias autoridades, dentre elas, o secretário estadual de Polícia Militar (PMERJ), coronel Luiz Henrique Pires, o comandante do 3º CPA, o coronel Ricardo Arlem de Gouvêa Mattos e o prefeito Wilson Reis. O CISPBAF está instalado na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1.189, no bairro Jardim 25 de Agosto.

Criado em 1991, o 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) abrange os 13 municípios da Baixada Fluminense: Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Guapimirim, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Japeri, Seropédica e Itaguaí. Atualmente, a sede do 3º CPA funciona no município de Mesquita.

O CISPBAF foi criado por iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com os governos federal e estadual, que investiram recursos, junto com o município, para compra de equipamentos modernos de monitoramento para aumentar a segurança da população da Baixada Fluminense, estimada, segundo dados dos órgãos estatísticos, em mais de 3.9 milhões de habitantes.