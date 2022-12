Sede da Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 23/12/2022 10:30

Duque de Caxias - Termina nesta sexta-feira, dia 23, as inscrições para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias (CMDM). A iniciativa é para que as entidades ativas no Fórum Municipal de Mulheres de Duque de Caxias possam concorrer a um assento no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias. A ação foi validada por meio do edital nº 001/2022 de Convocação, publicado em Diário Oficial nº 7211 de 04 de novembro de 2022, as fls. 6 e 7.

As inscrições ocorrerão de forma presencial, das 10 às 15h, no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias, situado na Rua Manoel Vieira, S/N – Duque de Caxias ou via e-mail: cmdm@yahoo.com.br.



O CMDM disponibilizou o número (21) 2653-8399 para esclarecimento de dúvidas.