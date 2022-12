Projeto leva Papai Noel ao Hospital de Saracuruna - Divulgação

Publicado 26/12/2022 20:18 | Atualizado 26/12/2022 20:24

Duque de Caxias - O Natal foi especial no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). O grupo MultiArte 3ª Geração, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, promoveu a primeira ação do projeto “Cultura de Amor ao Próximo”. O grupo artístico visitou a ala pediátrica do hospital, onde fez apresentações com dança, performance teatral com fantoches e cantou à capela a cantiga popular “Se Essa Rua Fosse Minha”.



Após a apresentação, o Papai Noel, interpretado por um dos pais dos artistas mirins, percorreu as enfermarias e o CTI Pediátrico para distribuir presentes e levar alegria para os pacientes.

O projeto é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias.

Outras ações na cidade

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias realizou confraternizações de encerramento de ano para os usuários atendidos nos equipamentos públicos da rede municipal em 2022. Em eventos alusivos ao Natal, crianças e idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS, além dos usuários dos CREAS e do Centro de Convivência do Idoso (CCI), entre outros equipamentos, experimentaram momentos de lazer e muita diversão.



Através de uma parceria da SMASDHDC com o Mc Donald"s, a rede distribuiu mais de mil lanches para as famílias presentes. A subsecretária de Assistência Social, Aline Ferreira, falou sobre a importância da parceria público-privado e de sua contribuição para a transformação social.



”Qualquer ação voltada para o exercício do amor tem potencial para transformar vidas, e o Serviço Social partilha dos mesmos princípios. É necessário mostrar a uma criança o que ela pode alcançar, e que existe, sim, direito e oportunidade para todos. Por isso essas parcerias são tão importantes."