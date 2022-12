Cerimônia de formatura dos alunos da Fundec - Divulgação

Publicado 26/12/2022 20:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, realizou a cerimônia de formatura de cerca de 400 alunos de 11 centros de ensino da Fundec – Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência e Tecnologia do município de Duque de Caxias.

A solenidade, realizada no Grêmio Poliesportivo de Xerém, também marcou o encerramento das atividades do ano letivo da fundação. Foram diplomados os alunos do segundo semestre dos cursos de Auxiliar de Veterinário, Atendente de Farmácia, Agente Comunitário de Saúde, Cuidador de Idosos, Recepcionista em Serviços de Saúde, Espanhol III, Moda e Operador de Marketing. Os formandos representaram os centros de ensino da Fundec Corte Oito, Figueira, Gramacho, Igreja Metodista Wesleyana, Jardim Primavera, Parque das Missões, Pilar, Santa Cruz da Serra, Zeca Pagodinho, Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat e Escola Técnica. A solenidade, realizada no, também marcou o encerramento das atividades do ano letivo da fundação. Foram diplomados os alunos do segundo semestre dos cursos de Auxiliar de Veterinário, Atendente de Farmácia, Agente Comunitário de Saúde, Cuidador de Idosos, Recepcionista em Serviços de Saúde, Espanhol III, Moda e Operador de Marketing. Os formandos representaram os centros de ensino da Fundec Corte Oito, Figueira, Gramacho, Igreja Metodista Wesleyana, Jardim Primavera, Parque das Missões, Pilar, Santa Cruz da Serra, Zeca Pagodinho, Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat e Escola Técnica.

O destaque da cerimônia foi a formação de 90 alunos da primeira turma do Curso de Moda, coordenado por Marcela Farias e ministrado pelos professores Beto Gomes e Ana Carolina Ribeiro. Thiago Leonardo S. do Couto, um dos alunos formados na primeira turma do Curso de Moda, na unidade Zeca Pagodinho (Xerém), compartilhou sua satisfação pelo aprendizado recebido e falou das suas expectativas profissionais.



“Foi incrível participar do Curso de Moda. Além das aulas teóricas tivemos também as aulas externas, com visitas a desfiles, polos de tecidos, e que nos deram a oportunidade de vivenciar o mundo da moda. Estou muito animado para colocar em prática tudo que aprendi nesse semestre”, falou o formando de moda, Thiago Leonardo.



“Para a nossa secretaria é uma honra ter a Fundec, esse projeto educacional de sucesso, vinculada a nossa gestão. Desde a sua fundação, mais de 100 mil alunos foram qualificados para o mercado de trabalho. Isso é fruto de um governo que valoriza a formação de jovens e adultos”, destacou o secretário.



O presidente da Fundec, Jonas Santana, também reforçou o grande trabalho realizado pela fundação nesses 17 anos, graças ao incentivo da Prefeitura de Duque de Caxias.

“A Fundec forma por ano, presencialmente, cerca de 25 mil alunos. Os 400 alunos que estão sendo diplomados hoje representam todos os alunos formados no ano de 2022. Agradeço à Prefeitura de Duque de Caxias por investir e acreditar nesse projeto, que há 17 anos vem qualificando e transformando vidas no município”, ressaltou o presidente Jonas Santana.



A cerimônia contou com a presença do prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis; do secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira; Presidente da Fundec, Jonas Santana; da diretora de Educação da Fundec, Alcineia Oliveira; do deputado Federal Gutemberg Reis; do deputado Estadual Átila Nunes; do vereador Júnior Reis, além de familiares dos formandos, funcionários, e colaboradores da Fundec.



Em sua fala, o prefeito Wilson Reis parabenizou a todos os formandos e falou da sua alegria em participar deste momento tão especial para alunos, professores e familiares.

“Hoje é um dia muito especial para todos que dedicaram seu tempo e trabalho a esse projeto tão importante. Estamos comemorando também a finalização do processo de transformação da Fundec em Escola Técnica, proporcionando a inclusão de novos cursos e ampliando a qualificação dos nossos alunos”, destacou Wilson Reis.