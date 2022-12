Palco Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 28/12/2022 11:39

Duque de Caxias - Em dezembro, o Palco Caxias Shopping segue com uma programação especial gratuita no happy hour, todas as sextas-feiras do mês. Para esta temporada, o shopping da Baixada Fluminense está recebendo, a cada semana, músicos convidados com repertórios que incluem sucessos de diversos estilos musicais. Os shows ao vivo acontecem sempre às 19h30, na Praça de Alimentação.

Nesta sexta, dia 30 de dezembro, para fechar o ano em alto astral, o projeto vai receber o cantor Eduardo Proença, com repertório repleto de hits do Pop Rock nacional e internacional.



Palco Caxias Shopping



Dia 30/12 - Eduardo Proença - Pop Rock Nac e Int - @edup90



Horário: 19h30



Local: Praça de Alimentação



ENTRADA GRATUITA