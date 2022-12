Caxias inaugura quadra em colégio municipal - Divulgação

Publicado 29/12/2022 17:43

Duque de Caxias - O calendário de matrículas de 2023 foi divulgado pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), desde o início de novembro deste ano. Os pais e responsáveis devem observar as datas. A partir do dia 04/01, serão efetivadas as matrículas das crianças de 1 a 3 anos, para vagas nas creches, além das de 4 e 5 anos de idade e alunos do 1º ao 9º Ano de escolaridade, com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação.



No mesma data, 04/01, também serão realizadas as matrículas dos contemplados no sorteio público dos alunos da Educação Infantil. A partir do dia 10 de janeiro, será divulgada, no Portal da SME, a lista de contemplados, na 1ª fase, dos estudantes de 4 e 5 anos e do 1º ao 9º Ano de Escolaridade e a efetivação da matrícula acontecerá até o dia 16 de janeiro.



Após o dia 17/01, inicia-se a segunda fase de matrículas. Serão realizadas diretamente nas escolas, no dia 18/01, as inscrições para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). De 25 a 27/01, serão disponibilizadas as vagas remanescentes da 1ª fase de 4 e 5 anos, do 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e EJA , através do sistema on-line.

Durante o período de 1º a 6/02, serão efetivadas as matrículas dos contemplados na 2ª fase nas Unidades Escolares também para alunos de 4 e 5 anos, do 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e EJA.



Para mais informações sobre o processo de matrículas 2023, confira o calendário.



https://drive.google.com/file/d/1tDEv8zOs6-nt0rCiiuyjQKaGmvgDWMY7/view



https://drive.google.com/file/d/1o_jnf7k6X7Z3mlKCdfH6WBfc-p1jeYKM/view