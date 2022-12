Creche Susana Naspolini, em Caxias, realiza primeira festa natalina - Divulgação

Creche Susana Naspolini, em Caxias, realiza primeira festa natalinaDivulgação

Publicado 30/12/2022 19:25

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, publicou a Portaria – SME – GS – nº 99, de 21 de dezembro 2022. O documento estabelece o Calendário Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino do ano letivo de 2023 para as Unidades Escolares que ofertam Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Educação de Jovens e Adultos, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação.



A Portaria também dispõe outras providências em relação ao próximo ano. Nela, a secretária Municipal de Educação, profª Roseli Duarte, define que a escola deverá escolher um dos dias assinalados no Calendário para a realização de Reunião de Responsáveis, dos Grupos de Estudos, dos Conselhos de Classe e Preenchimento de Relatórios.