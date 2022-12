Prefeito de Caxias participa de reunião do conselho deliberativo da Região Metropolitana do Rio - Divulgação

Publicado 30/12/2022 19:21

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, participou da reunião do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana, no prédio anexo ao Palácio Guanabara. De acordo com o Instituto Rio Metrópole (IRM), o encontro teve o objetivo de entregar formalmente o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana, com a inclusão da cidade de Petrópolis, a todos os membros.

Segundo o presidente do IRM, mandato 2020 a 2022, Bernardo Santoro, o sucesso do processo de concessão do saneamento trouxe consigo novas perspectivas para a atuação do órgão. Ainda segundo Santoro, outras concessões e projetos estruturantes estão prontos para debates sobre planos básicos e executivos.

Em sua fala, o presidente expôs que o momento atual exige uma renovada capacidade de atuação em seus processos de trabalho.

“Cada área precisa aperfeiçoar a sua capacidade de atuação e uma inédita capacidade operacional será exigida”. Já o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, declarou que a reunião foi muito importante para o desenvolvimento da cidade. “Estão acontecendo modificações notórias e fundamentais para o município de Duque de Caxias e tenho certeza de que a médio e longo prazo teremos uma mudança radical em nosso abastecimento de água e tratamento de esgoto”, finalizou o prefeito.