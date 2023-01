Caxias fecha parceria com Estado para recuperar trecho da Linha Vermelha - Divulgação

Caxias fecha parceria com Estado para recuperar trecho da Linha VermelhaDivulgação

Publicado 02/01/2023 21:18 | Atualizado 02/01/2023 21:21

Duque de Caxias - A Secretaria de Estado de Transportes assumiu, nesta segunda-feira, dia 2, o trecho da Linha Vermelha da Ilha do Governador à Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti. Pela parceria firmada entre os governos estadual e municipal, o trecho que compete ao município de Duque de Caxias, que abrange a Rodovia Washington Luiz, será recuperado pelo governo municipal. O anúncio foi feito pelo novo secretário estadual de Transportes, Washington Reis, e pelo subsecretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário, que acompanharam o início dos trabalhos.

Caxias fecha parceria com Estado para recuperar trecho da Linha Vermelha Divulgação

A limpeza dessa região, iniciada nas primeiras horas da manhã, vai proporcionar mais segurança para os motoristas que trafegam pela via. Para limpeza do local, com muita vegetação e obstrução das galerias de escoamento de águas pluviais, a administração municipal mobilizou dezenas de homens, caminhões e máquinas. Será recuperado todo o sistema de drenagem, e o local receberá monitoramento por câmeras e reforço na iluminação pública. Com isso, os motoristas que chegam a Duque de Caxias e que se dirigem ao Rio de Janeiro e Baixada Fluminense passarão a contar com mais segurança. O policiamento também será reforçado na região, segundo o órgão estadual.

Caxias fecha parceria com Estado para recuperar trecho da Linha Vermelha Divulgação