Sede da Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 02/01/2023 21:10

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, publicou e-books contendo a Matriz Curricular da Rede Municipal de Educação e os textos de base para cada componente curricular, modalidade e eixos estruturadores. Os e-books contêm as Matrizes Curriculares, sendo um da Educação Infantil, quatro para Ensino Fundamental l - Anos Iniciais e quatro para o Ensino Fundamental II - Anos Finais (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas), além de dois e-books para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), um para as etapas iniciais, outro para as etapas finais.

Para a elaboração das diversas Matrizes Curriculares e os diversos textos de base que as compõem, foram realizados, pela secretaria, diversos encontros com os professores, através de grupos de estudo, encontros de polos pedagógicos, reuniões com diretores e professores especialistas, com a Comissão de Reestruturação, além da consulta final, realizada por meio de recursos tecnológicos.

O registro da produção coletiva contou com a mediação feita pelos professores redatores, que compilaram as contribuições elaboradas nas Unidades Escolares, fazendo com que as Matrizes, agora publicadas, propiciem, a partir de sua leitura, o sentimento de pertencimento, bem como o significado atribuído no município à gestão participativa e à escola democrática.



Os e-books, suas produções e seus significados se juntam a outro documento já produzido e publicado nesse processo de Reestruturação Curricular: os Pressupostos Teóricos e Conceituais, convergindo com este último.

"Estou muito feliz com o trabalho realizado pelos profissionais, por sua qualidade, pelo ineditismo da produção para esta Matriz, que se desdobra em várias matrizes e e-books, e pela reafirmação das bases democráticas de nossa rede, expressas pela ampla participação de nossos professores em todas as fases do processo. É um orgulho para Duque de Caxias ter um documento curricular dessa qualidade e construído de forma tão plural e democrática. Meus parabéns à Rede Municipal de Educação de Duque de Caxias por essa vitória e pelo trabalho realizado", finalizou a Secretária de Educação, professora Roseli Duarte.