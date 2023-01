Vila Operária, em Caxias, ganha novo polo da Fundec - Divulgação

Vila Operária, em Caxias, ganha novo polo da FundecDivulgação

Publicado 05/01/2023 19:24

Duque de Caxias - O Conselho Estadual de Educação entregou documento de autorização para que a Fundec passe a funcionar como Escola Técnica. Estiveram presentes para a entrega do certificado de autorização, o presidente do CEE, Ricardo Tonassi; o secretário de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira; o assessor de Relações Internacionais e Convênios, Antônio Carlos; e a coordenadora do curso de Técnico em Enfermagem, Luana Almeida.



Em novembro, a Fundec recebeu a visita dos assessores do Conselho Estadual de Educação (CEE) para inspeção do laboratório que abriga os cursos técnicos, com o objetivo da validação do órgão. A análise positiva fez com que a Fundec seja a primeira Fundação Municipal a se tornar uma Escola Técnica. Foram aprovados dois cursos técnicos da fundação, o curso Técnico em Enfermagem e Técnico em Logística.



O secretário de Ciência e Tecnologia falou sobre essa conquista.

“Começamos 2023 vendo o resultado de um ano de muito trabalho. Conquistar essa autorização significa conquistar uma educação de qualidade, que valida nosso compromisso com os estudantes de levar para a Baixada Fluminense mão de obra e crescimento profissional", concluiu Eduardo Moreira.



A Fundação oferece cerca de 4 cursos técnicos, reunindo estudantes de todos os lugares do Rio de Janeiro, que estão em busca de uma educação gratuita de qualidade. Através desta autorização, a fundação poderá ampliar seus cursos e formar mais alunos para atuarem diretamente no mercado de trabalho. Duque de Caxias é o primeiro município da região metropolitana a oferecer cursos técnicos públicos e gratuitos.