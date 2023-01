Grande Rio intensifica ensaios para o Carnaval - Vitor Melo/Divulgação

Grande Rio intensifica ensaios para o CarnavalVitor Melo/Divulgação

Publicado 02/01/2023 21:26

Duque de Caxias - Com a proximidade do Carnaval, o Acadêmicos do Grande Rio vem intensificando seus trabalhos em busca do bicampeonato. Aos tradicionais ensaios regulares da agremiação, mais um evento se une ao calendário desta semana. O ‘Grande Rio, tu tá tocando ondé?’, projeto que vai levar o universo das escolas de samba aos bares mais badalados do Rio de Janeiro, acontece em sua primeira edição do próximo domingo (08), no Baródromo. O evento tem início às 15 horas e tem entrada franca.

Assim, excepcionalmente, o ensaio de rua da tricolor caxiense, que normalmente ocorre aos domingos, vai ser realizado no sábado (07), em seu local tradicional, a Avenida Brigadeiro Lima e Silva, com concentração às 20 horas. Já o ensaio das terças não sofre nenhuma alteração: acontece neste dia 03, na quadra de ensaios localizada na Rua Almirante Barroso, 5, em Duque de Caxias, também com entrada gratuita, a partir das 19 horas.

A Grande Rio é a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro, com o enredo “Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!”, em homenagem a Zeca Pagodinho, desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.