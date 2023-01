Doadores de sangue de Duque de Caxias - Divulgação

Doadores de sangue de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 03/01/2023 21:39

Duque de Caxias - O final de ano foi de muito amor e solidariedade para os participantes da “Caravana do Bem”, formada por 69 doadores de sangue voluntários, que atenderam ao chamado da Agência Transfusional do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). A ação aconteceu na última semana e contou com a participação de colaboradores, funcionários e familiares de pacientes, entre outros.



Os doadores se reuniram na manhã do dia 30/12, no Hospital Adão Pereira Nunes, de onde foram transportados para a sede do Hemorio (Rio de Janeiro), para a coleta de sangue. O resultado da doação foram 60 bolsas de sangue coletadas, que ajudarão não só a salvar a vida de pacientes do HMAPN, mas também de unidades hospitalares em todo o Estado.

Doadores de sangue de Duque de Caxias Divulgação



As responsáveis pela Agência Transfusional do Adão Pereira Nunes, Christianne Fontes (coordenadora), e Dra. Karina Todeschini deixaram uma mensagem de gratidão aos doadores e parceiros: As responsáveis pela Agência Transfusional do Adão Pereira Nunes, Christianne Fontes (coordenadora), e Dra. Karina Todeschini deixaram uma mensagem de gratidão aos doadores e parceiros:

“Agradecemos a todos os voluntários que se dispuseram a esse gesto de solidariedade, às vésperas do ano novo, doando sangue em prol daqueles que precisam. Agradeço, ainda, pelo apoio e parceria, às direções de Enfermagem e Administração da unidade e à Prefeitura de Duque de Caxias pelo transporte da caravana. Feliz 2023 a todos!”



As ações de doação promovidas pelo Hospital, em parceria com o Hemorio, registraram, no mês de Dezembro/2022, a participação de 173 doadores, resultando em 142 bolsas de sangue coletadas.