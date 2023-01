Washington Reis conhece Centro de Controle da SuperVia - Divulgação

Publicado 07/01/2023 13:26

Duque de Caxias - O ex-prefeito de Duque de Caxias e atual secretário de Estado de Transporte e Mobilidade, Washington Reis, esteve neste sábado (07/01) na sede da Supervia, no Centro do Rio, para conhecer as instalações, visitar o Centro de Controle, acompanhar detalhes da operação e do funcionamento das estações que compõem o sistema ferroviário da capital e da Baixada Fluminense.



Washington Reis embarcou em um veículo especial para vistoria que saiu da Central do Brasil com destino a Belford Roxo. No trajeto parou em todas as estações e constatou os graves problemas ao longo do percurso.

Entre as dificuldades observadas que serão combatidas em conjunto, através de ações da Setrans/RJ e do Governo do Estado, destaque para as invasões habitacionais, com moradias feitas de plástico e lona, onde cidadãos vivem de forma sub-humana. O secretário propôs a realização de um estudo e de planejamento de estratégias junto à Prefeitura do Rio para viabilizar as iniciativas necessárias.

Na oportunidade, ainda observou as condições estruturais dos trens e das estações, bem como a grande quantidade lixo despejada irregularmente em todo o trajeto, nas estações, trilhos e também próximo às plataformas.



Na oportunidade, ainda observou as condições estruturais dos trens e das estações, bem como a grande quantidade lixo despejada irregularmente em todo o trajeto, nas estações, trilhos e também próximo às plataformas.

O secretário foi acompanhado pelo deputado federal Gutemberg Reis, por Roberto Fischer Machado, representando a Supervia, pelo engenheiro João Carlos Grilo e Rogério Sacchi, membros da equipe da Setrans.