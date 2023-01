Prefeito de Caxias na posse do novo conselho do Sebrae Rio - Gabriel Mendes/Divulgação

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, esteve presente na solenidade de posse do novo Conselho Deliberativo e Fiscal e da nova Diretoria Executiva do Sebrae Rio. O evento ocorreu no auditório da nova sede da instituição, localizado no edifício João Carlos Vidal, no Centro do Rio de Janeiro.

“Não poderia deixar de aceitar o convite e prestigiar a nova administração da entidade, que certamente dará prosseguimento ao bom trabalho que está sendo desenvolvido nos últimos anos. O Sebrae é essencial para o fortalecimento do empreendedorismo em nosso país, oferecendo soluções para quem quer abrir seu primeiro negócio ou para pequenas empresas que querem crescer e se desenvolver. Suas parcerias com os setores privado e público, como ocorre conosco lá em Duque de Caxias, facilitam esse trabalho, beneficiando os empreendedores e pequenos empresários, além dos próprios munícipios”, declarou o prefeito.



Também presente no evento, e acompanhando o prefeito, estava Margareth Kelly Souza, coordenadora do Sebrae Rio para a área Baixada Fluminense II, que inclui Duque de Caxias e mais três municípios da região.

“Existe uma grande parceria entre Sebrae e a Prefeitura de Duque de Caxias. Estamos desenvolvendo projetos com as Secretarias de Educação e Fazenda que estão favorecendo a população e a economia da cidade”, afirmou.



O novo presidente do Conselho, Jésus Mendes Costa, falou de sua surpresa e sua alegria ao voltar a ocupar o posto.

“Já estive ocupando este cargo duas vezes e sinto-me grato em poder cumprir com a responsabilidade que esperam de mim. Minha presença aqui é fruto de meu trabalho como membro ativo deste conselho por 21 anos. Vamos continuar o nosso trabalho de procurar amparar aqueles que têm vocação para empreender”, declarou. Fotos: Gabriel Mendes