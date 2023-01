Evento geek no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 06/01/2023 18:04

Duque de Caxias - Cada vez mais conectado com a cultura pop, o Caxias Shopping vai realizar, aos sábados e domingos de janeiro, o ‘Férias Geek’, evento que integra a programação de férias e terá diversas oficinas e brincadeiras interativas para os aficionados pelo universo geek. As atividades terão participação gratuita e vão acontecer, sempre a partir das 16h, na Praça de Alimentação.



O evento, realizado em parceria com a produtora Lucena Corp, começa neste sábado, dia 7 de janeiro, com a Oficina de Paper Craft, que vai ensinar de forma recreativa a construir objetos tridimensionais usando papel. Já no domingo, dia 8, Personagens Vivos vão circular pelo shopping, interagindo e tirando fotos com o público.



No dia 14, os participantes vão se divertir e se transformar em personagens com a Pintura Facial. No dia seguinte, 15 de janeiro, a atração será a ação Giro 360º, na qual será possível gravar os famosos vídeos que viraram febre nas redes sociais, em alta resolução, qualidade e com efeito slow motion.



Dia 21, sábado, o público vai deixar a criatividade rolar solta na Oficina de Desenho, trabalhando com a anatomia humana estilizada para a criação de personagens (face, expressões, vestimentas e etc). Já no domingo, dia 22, será a vez de arrasar nos passinhos de dança no Torneio de Just Dance, com inscrições realizadas no local.



No último sábado do mês, 28, a Oficina de Pixel Art vai ensinar a criar os mais diversos desenhos com a técnica artística em estilo retrô usando pixels. E, no domingo, fechando a programação, o Encontro de Cosplay vai reunir participantes caracterizados como personagens de animes, games, filmes, HQs, mangás e cultura pop em geral.



As atividades serão livres para todos as idades, sendo que para participar de algumas oficinas as crianças menores de 12 deverão ser acompanhadas pelos responsáveis.

Baile dançante

Baile dançante no Caxias Shopping Divulgação

Na próxima segunda-feira, 9 de janeiro, das 17h às 21h, o Caxias Shopping promove a primeira edição do ano do tradicional Baile Caxias Shopping. O evento, que é um dos projetos de maior sucesso do shopping de Duque de Caxias, acontece sempre na segunda segunda-feira do mês, transformando a praça de alimentação em uma grande pista de dança.



O encontro, que tem entrada gratuita, é voltado para pessoas de todas as idades e terá a participação de banda ao vivo e DJ garantindo muita música e diversão. Além disso, dançarinos profissionais vão acompanhar o público e ensinar alguns passos de dança.



Na edição deste mês, em referência à campanha Janeiro Branco, que alerta sobre os cuidados com a saúde mental, o shopping sugere que os participantes compareçam vestidos com a cor branca.