Publicado 06/01/2023 17:59

Duque de Caxias - Na última semana, a Prefeitura de Duque de Caxias comemorou o primeiro ano de fundação da Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do Brasil. A celebração foi marcada por momentos de muita emoção, reunindo pacientes, familiares, colaboradores e funcionários da unidade.

O evento contou ainda com a presença do prefeito Wilson Reis, acompanhado do deputado estadual Rosenverg Reis, dos vereadores Júnior Reis e Alex do Táxi, do ex-prefeito e idealizador da Fazenda Paraíso, Washington Reis, entre outros. A trilha musical do aniversário foi embalada pela apresentação do cantor Carlos Evaney, que encantou todos com as melhores canções do Rei Roberto Carlos.



Atualmente, a Fazenda Paraíso atende 64 dependentes químicos, vindos de diversas regiões do país. A expectativa é de que a iniciativa possa transformar a vida de pessoas, com justiça social, dignidade, respeito e oportunidades.

Dona Irene Barbosa sabe muito bem o que é lutar pela recuperação de um filho dependente químico. Ela é mãe de Marcos Antônio, que deverá receber alta da unidade nos próximos dias. Ao falar da transformação na vida do seu filho, ela é só gratidão e emoção.

“A Fazenda Paraíso é a melhor obra já feita em Duque de Caxias. Meu filho já passou por várias casas de recuperação, mas sempre voltava para as drogas. Aqui ele teve a sua dignidade resgatada, recuperou o amor à vida e ao próximo também. A minha gratidão a Deus e ao trabalho realizado aqui é muito grande!” disse a moradora de Duque de Caxias.

Localizado em Xerém, no quarto distrito do município, a Fazenda Paraíso conta com alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para produção de material escolar, fábrica de ração e produção de blocos de concreto. Uma grande cruz e um templo ecumênico foram instalados na parte mais alta do terreno, para encontros e orações. Na parte educacional, o local oferece aos internos cursos de alfabetização e ensino fundamental, além de cursos profissionalizantes, ministrados em parceria com a Fundec. O objetivo do projeto é ocupar a mente do dependente químico, tendo como foco a sua recuperação através de terapias, atividades físicas diversificadas e cursos profissionalizantes.



Localizado em Xerém, no quarto distrito do município, a Fazenda Paraíso conta com alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para produção de material escolar, fábrica de ração e produção de blocos de concreto. Uma grande cruz e um templo ecumênico foram instalados na parte mais alta do terreno, para encontros e orações. Na parte educacional, o local oferece aos internos cursos de alfabetização e ensino fundamental, além de cursos profissionalizantes, ministrados em parceria com a Fundec. O objetivo do projeto é ocupar a mente do dependente químico, tendo como foco a sua recuperação através de terapias, atividades físicas diversificadas e cursos profissionalizantes. A mãe do interno Paulo Renato, dona Eliene Santana, era só felicidade ao falar das mudanças que os três meses de tratamento já causaram na vida do seu filho. O esporte tem ajudado muito nesse processo. Paulo Renato é um dos destaques das aulas de Karatê, ministradas pelo professor Flávio Monteiro aos pacientes.

“Estou muito feliz em poder comemorar o fim do ano ao lado do meu filho e da minha neta. Meu filho chegou aqui no auge do desespero. Ele veio andando da Figueira até a Fazenda Paraíso, sozinho e chorando, pedindo por ajuda. E é o que ele tem recebido aqui, tratamento com amor, acolhimento e respeito. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que estão fazendo pela recuperação dele”, declarou a emocionada Eliene.

O Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Fazenda Paraíso é uma realização da Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal, e atende pessoas de todo o Estado do Rio de Janeiro e também de outras regiões da Federação. O endereço é Rua Lair Silveira Amorim (em frente à Estrada do Tabuleiro), em Xerém, Duque de Caxias.