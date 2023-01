Duque de Caxias: cerca de 10 mil moradores de Xerém começam a receber água tratada - Divulgação

Publicado 09/01/2023 20:12

Duque de Caxias - Mais de 10 quilômetros de rede já foram implantados em Xerém, em Duque de Caxias, levando água tratada às torneiras de 10 mil moradores que antes não tinham acesso ao serviço. A entrega faz parte da segunda etapa do plano de melhorias da Águas do Rio para regularizar o abastecimento no bairro de Duque de Caxias. Ao todo, 75 quilômetros de tubulação será assentada até o fim do projeto e 45 mil caxienses serão beneficiados.



Os moradores destacam ainda o serviço prestado na região.

“A equipe de trabalho é maravilhosa! Todos são educados. Um serviço muito bom”, avaliou Joana d'Arc, que mora na Estrada de Xerém e está animada com as melhorias realizadas.



Além da implantação de rede, a Águas do Rio realiza a atualização cadastral dos usuários, a regularização de moradores e a instalação de hidrômetros. Além disso, de acordo com Paulo Ricardo, coordenador do programa Vem com a Gente, a intervenção no bairro começou no ano passado e avança bem.



“Nós demos início a obra em junho de 2022 e já realizamos uma parte dos serviços previstos. Assim como esperam os moradores da região, nosso desejo é conseguir ampliar, melhorar e manter um serviço de qualidade para os residentes do bairro”, finalizou.