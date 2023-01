Caxias Shopping inaugura espaço Coworking - Divulgação

Publicado 11/01/2023 20:17

Duque de Caxias - Com o objetivo de oferecer novas experiências e comodidade para o público da Baixada Fluminense, o Caxias Shopping está inaugurando um espaço Coworking, ambiente ideal para quem deseja estudar ou trabalhar, com tranquilidade e conforto.

O local compartilhado oferece wifi, pontos de energia, estações de trabalho e estudo, além de lounge para pequenas reuniões. Ainda, o Caxias Shopping firmou parceria com a Alou Mulheres, rede de mulheres empreendedoras, para promover uma programação gratuita mensal com oficinas voltadas para mulheres empreendedoras da Baixada Fluminense, em especial às mulheres de Duque de Caxias.

“As oficinas serão abertas ao público, em especial às mulheres, que queiram se capacitar e ter sua independência financeira, ampliando seus conhecimentos e aumentando, assim, suas chances de negócios. O objetivo é ajudar a melhorar a qualidade de vida, no trabalho, além de impulsionar a economia da região, contribuindo para que as profissionais elaborem uma boa estratégia de vendas e marketing nos seus negócios para 2023”, diz Alice Loures, fundadora e CEO da Alou Mulheres.

A agenda terá início nesta quinta, dia 12 de janeiro, a partir das 15h, com duas palestras degustação apenas para convidados: ‘Janeiro Branco – Como manter a saúde mental em 10 hábitos’, ministrada pela psicóloga Viviane Peba e pela Coordenadora de Gente e Cultura do Sicoob Cecremef, Letícia Baeta; e ‘Etiqueta e Comportamento como ferramenta de Empregabilidade’, com Danielle Arruda. A partir de fevereiro, as palestras serão abertas ao público e as informações para participação serão divulgadas no local e no site do Caxias Shopping.

“O Coworking disponibiliza um ambiente com praticidade e estrutura completa para receber profissionais e estudantes. Além de desfrutar das conveniências do espaço, os frequentadores terão a vantagem de cumprir suas tarefas do dia a dia cercados de toda a estrutura que o shopping oferece, com diversas opções de compras, lazer e alimentação”, diz Michelle Coutinho, Gerente de Marketing do Caxias Shopping.

O espaço, localizado em frente ao Bradesco, tem acesso gratuito, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. O regulamento geral para uso do Coworking pode ser acessado no local ou no site do Caxias Shopping (www.caxiasshopping.com.br/fique-por-dentro/co-working-caxias-shopping.htm ). Mais informações pelo (21) 2672-6702.