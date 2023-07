Criança internada no Hospital de Saracuruna visita aquário - Divulgação

Publicado 04/07/2023 20:12

Duque de Caxias - O diagnóstico de doenças raras e sem cura logo na primeira infância pode ser motivo de esmorecimento para pacientes e familiares. Mas não foi o caso da menina Maria Estefani, que não só enfrenta os males de uma atrofia de medula espinhal, como vem colecionando vitórias com melhorias constantes no seu quadro. Tanto que ao completar 6 anos, a paciente internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) comemorou o aniversário realizando o sonho de deixar pela primeira vez a unidade para visitar o AquaRio, aquário marinho do Porto Maravilha do Rio, nesta segunda-feira (03).

A comemoração foi organizada por funcionários do hospital de Duque de Caxias, que atualmente já praticamente fazem parte da família da paciente. Maria Estefani está internada no CTI Pediátrico da unidade desde janeiro de 2021, quando deu entrada com um estado grave. Nesses dois anos e meio, vem recebendo atenção e carinho de toda a equipe, incluindo médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Ela foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal tipo 2, que causa o enfraquecimento dos músculos. Além de não poder andar, ela já tinha dificuldades de respirar e de mover até os braços. Mas o tratamento tem apresentado bons resultados, o que permitiu que a paciente deixasse o hospital de ambulância para a comemoração.

A visita foi acompanhada pelo pai da criança, Ébio Maicon Paulino, de 42 anos, que mora na cidade de Três Rios, no interior do estado. Ele também ficou emocionado com a comemoração e mal tirava os olhos do rostinho de felicidade da menina, que completou seis anos no domingo (02).

“Foi um milagre essa recuperação. Estou muito feliz com a melhoria que ela teve. Essa festa vai ajudar ainda mais na melhora”, afirmou o pai da menina.

A visita ao AquaRio foi uma ação organizada em parceria com a administração do Aquário Marinho. Um guia acompanhou a menina e deu explicações sobre as espécies de cada tanque. A familiaridade da paciente com o fundo do mar começou com a decoração das paredes do próprio CTI do HMAPN, que tem esse tema. Por isso, ela tanto perguntou sobre onde estaria o Nemo (personagem do filme “Procurando Nemo”), a sereia e o tubarão. Ela tirou muitas fotos inclusive com a modelo vestida de sereia, de quem ganhou uma coroa. A comemoração teve direito até a cartaz debaixo d’água, segurado por mergulhadores.

A festa foi acompanhada com muita atenção pela equipe médica, que disponibilizou um respirador para qualquer emergência. Mas todo o circuito foi percorrido com tranquilidade.

“É um sonho para ela e um sonho para nós ver essa realização. O quadro dela melhorou bastante, tanto que até consegue mexer os braços”, conta Drielle Tomaz, coordenadora de enfermagem do CTI Pediátrico.

A coordenadora médica do setor, Cláudia Falconieri, explica que a paciente ainda precisa do respirador para dormir, o que impede a alta. No entanto, são notáveis os avanços conquistados pela menina, que inclusive já tem habilidade para desenhar.

“Imagine uma criança que nunca sai do hospital e tem a oportunidade de realizar um sonho inalcançável até para muitos que não estão internados, que é visitar o AquaRio. Então, não há como essa emoção não surtir algum efeito positivo. Foi uma operação que está sendo preparada há semanas e mobilizou o hospital, mas valeu a pena”, ressaltou a médica.

Maria Estefani recebeu vários presentes e teve direito também a bolo de aniversário em festa no auditório do Aquário. A administração da atração atendeu prontamente o pedido do hospital e apoiou a visita.

“Não é primeira vez que recebemos pessoas com condições especiais. O AquaRio é uma das atrações mais bem preparadas em termos de acessibilidade, mas estamos sempre aprendendo e nos aprimorando. Essa experiência com certeza é não só gratificante como nos ensinou muito”, afirma o analista de Qualidade, Bruno Alves.