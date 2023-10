Magé e Caixa unem forças para divulgar benefícios sociais pendentes - Divulgação

Publicado 26/10/2023 13:59 | Atualizado 26/10/2023 14:01

Magé - Representantes da Caixa Econômica em Magé e da Secretaria de Assistência Social se encontraram para discutir como melhor informar a população sobre benefícios do Bolsa Família que ainda não foram retirados.

Os números mostram que, desde maio, há mais de 2.500 parcelas do benefício esperando pelos beneficiários. Além disso, cerca de 4 mil cartões do Bolsa Família estão disponíveis na agência para serem retirados. Vale destacar que essas parcelas e cartões estão disponíveis na agência da Caixa Econômica de Magé.

Há uma outra preocupação: quem não retirar as parcelas atrasadas pode perder o benefício. E um aviso para quem costuma sacar as parcelas do benefício através de código (token): É essencial comparecer à Agência da Caixa para verificar se há um cartão à espera.

Flávia Gomes, secretária de Assistência Social, destacou a importância desta parceria com a Caixa. Ela reforçou que a colaboração é fundamental para garantir que as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, saibam de seus direitos e permaneçam acessando o benefício regularmente.

Para quem tiver dúvidas ou quiser mais informações, o ideal é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. No CRAS, há uma lista com os nomes dos beneficiários com parcelas e cartões pendentes. É essencial que todos se engajem para garantir que os recursos destinados às famílias em Magé sejam devidamente aproveitados.