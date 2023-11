Paolla reina na Grande Rio - Allan Dufes/Carnavalesco

Publicado 07/11/2023 00:45

Duque de Caxias - Com o enredo "Nosso Destino É Ser Onça", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio vai realizar seu primeiro ensaio técnico no próximo domingo (12), na Avenida Brigadeiro Lima e Silva. A exemplo dos anos anteriores, os ensaios de rua, que atraem milhares de moradores e simpatizantes da agremiação, contarão com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, que mobiliza várias Secretarias Municipais e demais órgãos para suporte na segurança, saúde e serviços públicos.

Os ensaios vão começar sempre às 19h, com concentração dos componentes e ritmistas em frente ao supermercado Carrefour. O último ensaio técnico será no dia 03 de fevereiro.

O presidente da "verde-vermelho-e-branco", campeã do carnaval de 2022, Milton Perácio, disse que sua agremiação será a quarta a desfilar no dia 11 de fevereiro, no Sambódromo, pelo Grupo Especial. “Vamos apresentar um belíssimo desfile e sacudir as arquibancadas”, garantiu o sambista.

Os ensaios da Grande Rio estão programados para os seguintes dias:

Domingos: 12/11; 03/12; 10/12 e 17/12.

Sábados: 06/01; 13/01;20/01 e 03/02.