Números de cirurgias bariátricas chegam a 280 no Hospital SaracurunaDivulgação

Publicado 27/11/2023 17:58

Duque de Caxias - Ao completar 16 meses de atividades, o Programa de Cirurgia Bariátrica do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), administrado pela Prefeitura de Duque de Caxias, comemora o sucesso da iniciativa, que registra 280 procedimentos para a redução de estômago, realizados desde o início das suas atividades.

Desde 2022, quando o programa foi criado, a unidade vem ampliando os números de procedimentos e diminuindo a fila de espera em todo o Estado. Para comemorar os índices positivos alcançados, a direção do HMAPN realizou, nesse sábado (25/11), um encontro reunindo a equipe multidisciplinar, colaboradores e pacientes pós e pré-operatórios do Programa de Cirurgia Bariátrica.

Criado em 21 de julho de 2022, o Programa de Cirurgia Bariátrica do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes significa um avanço importante na qualidade de vida da população que enfrenta esse problema de saúde. A implantação do Programa faz parte do processo de reestruturação pelo qual o Hospital vem passando desde sua municipalização, em 19 de janeiro de 2022. Ao assumir o hospital, a Prefeitura de Duque de Caxias deu início a uma grande reforma geral, com o apoio do Governo do Estado, com a compra de novos equipamento e ampliação de leitos e salas de cirurgias.

O diretor-geral do HMAPN, Dr. Luca Freire, comemora também o fato de que, nesse período, todas as cirurgias foram bem-sucedidas, sem registro de intercorrências graves, o que mostra o trabalho de competência que está sendo realizado no HMAPN, com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias e do Governo do Estado.

"Estamos proporcionando uma mudança de vida para as pessoas e para a saúde pública também, com a diminuição dos índices de diabetes, infartos e outras doenças causadas pela obesidade. O objetivo agora é dobrar o número de cirurgias/mês, passando de 20 para 40 procedimentos na unidade", explicou o diretor-geral.

O coordenador do Núcleo de Cirurgia Bariátrica, Dr. Eury Sabino, profissional com mais de 20 anos de experiência nesse tipo de cirurgia, fez a apresentação do antes e depois de pacientes atendidos e de membros da equipe multidisciplinar que atua no Hospital.

“Neste um ano e meio, o programa já alcançou seu nível de excelência, graças ao apoio da Secretaria de Saúde e da Direção do HMAPN. Esse sucesso se deve muito à competência e dedicação da nossa equipe de profissionais, altamente capacitados e que acompanham os pacientes em todas as suas fases”, declarou o coordenador.

Todas as cirurgias bariátricas realizadas no hospital são monitoradas através do sistema de regulação da Secretaria Estadual de Saúde RJ. O primeiro atendimento é realizado nas unidades da Rede de Atenção Primária da Saúde do município, através dos programas de acompanhamento com nutricionistas, endocrinologistas, psicólogos e clínicos.

Graciele Vieira de Castilho, 42 anos, moradora do município de Areal, região serrana do Estado, era uma das mais felizes com os resultados alcançados com a cirurgia bariátrica.

"Estava regulada no sistema de saúde e aguardando há quatro anos por esse momento. Minha vida mudou totalmente nesses 10 meses pós cirurgia. Já perdi 38kg e hoje tenho disposição, qualidade de vida e estou praticando esportes. Tenho uma nova vida e devo isso a toda equipe do Adão Pereira Nunes!", disse a feliz Graciele.