Publicado 05/12/2023 17:42

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o edital para preenchimento de vagas do processo seletivo de residência médica, sob a coordenação técnico-administrativa da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC.



Estão sendo ofertadas vagas para os Programas de Residência Médica e Residência Profissional, oferecidas pela Secretaria Estadual de Saúde e conveniadas. A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias está entre as instituições associadas ao processo seletivo.



As inscrições começaram nesta terça-feira (05/12) e devem ser feitas de forma on-line, por meio do site https://www.fundatec.org.br/ , até o dia 19 de dezembro de 2023. Após preencher a ficha de inscrição, o participante deve efetuar o pagamento da taxa do processo seletivo.