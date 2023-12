Projeto Piloto de Árvore Fotovoltaica é ianugurada em Caxias - Divulgação

Publicado 05/12/2023 17:29 | Atualizado 06/12/2023 18:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou, na Praça Roberto Silveira, o projeto piloto “Árvore Solar Fotovoltaica”. A iniciativa tem como objetivo captar a luz solar, que é uma fonte de energia sustentável, a fim de transformá-la em eletricidade, gerando energia limpa que não agride o meio ambiente.



O evento, que dá destaque para o município de Duque de Caxias, por seu caráter inovador e tecnológico, além de informar à população a respeito da energia solar fotovoltaica acessível a todos os cidadãos, contou com a presença do prefeito Wilson Reis, do secretário de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, entre outras autoridades.



O prefeito Wilson Reis falou sobre a junção de tecnologia e sustentabilidade que projetos assim levam para as cidades.

“Esse é um lindo e incrível projeto que a Secretaria de Ciência e Tecnologia trouxe para o nosso município. Essa é uma arvore de energia sustentável que transforma a energia solar em eletricidade. Nós acreditamos na tecnologia e em projetos assim que fazem a diferença para o meio ambiente", declarou o prefeito.



O secretário de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, falou sobre a importância de trazer projetos que incentivem energia limpa e sustentável.

“A nossa missão é fazer essa junção da energia limpa, tecnologia e sustentabilidade para que, no futuro, toda nossa eletricidade seja limpa e sem danos ao meio ambiente. Vamos continuar trabalhando para expandir projetos como esse".