Projeto de robótica de alunos de Caxias recebe prêmio em feira científica

Projeto de robótica de alunos de Caxias recebe prêmio em feira científicaDivulgação

Publicado 05/12/2023 17:59

Duque de Caxias - Estudantes de robótica da Escola Municipal Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Vianna, localizada no bairro Jardim Olavo Bilac, continuam despertando admiração de profissionais e conquistando prêmios, além dos muros da escola, com a invenção de um sistema inovador de alarme para evacuar áreas de risco em caso de fortes chuvas.

Depois de técnicos do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) se interessarem pelo projeto, agora foi a vez da diretoria da fábrica da Coca-Cola Andina, em Duque de Caxias, considerada a maior da América Latina, receber a visita dos alunos e se surpreender com o modelo criativo e avançado, produzido por eles, sob a orientação do professor de robótica, Darcio Ranauro, e do professor de Ciências e impressora 3D, Hugo Valle. A professora de Língua Portuguesa, Roberta Lima, também participou.Os alunos, recentemente, ganharam o Prêmio Divulgação Científica, da Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de janeiro – FECTI 2023, ao apresentar o mesmo projeto: “Salvando Vidas”. Todos receberam bolsas dopara formação de pesquisa em instituições conceituadas tanto no Brasil como no exterior.Na ocasião da visita dos alunos à Coca-Cola para apresentar o “Salvando Vidas”, acontecia uma palestra sobre sustentabilidade e cuidados ambientais, com a participação de técnicos doe das Defesas Civis Estadual e Municipal. Para o gerente da fábrica, Rodrigo Duarte, o projeto apresentado foi impactante.